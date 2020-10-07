شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب البيت الابيض: الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لكورونا لدى ترامب والان مع التفاصيل

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 أشار طبيب البيت الأبيض شون كوبلي إلى أن "المؤشرات الحيوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مستقرة وضمن المعدلات الطبيعية"، منوهاً بأنهم لم يلاحظوا "أي عوارض لفيروس كورونا على الرئيس منذ أكثر من 24 ساعة".

Advertisements وشدد كوبلي على أن "الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى الرئيس ترامب". وكان مستشار ترامب الاقتصادي لاري كادلو، أكد في وقت سابق أن "الحكومة تعمل، والرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19"، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البيت الابيض: الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لكورونا لدى ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.