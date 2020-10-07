لبنان يبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة الأسبوع المقبل

بيروت ـ رويترز: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مجلس النواب (البرلمان) سيجتمع في 15 أكتوبر “لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة”.

واستقالت الحكومة في العاشر من أغسطس في أعقاب انفجار مدمر في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

ووقع الاختيار على مصطفى أديب، السفير السابق للبنان في برلين، في 31 أغسطس لتشكيل الحكومة بعد تدخل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. غير أنه اعتذر عن التكليف في أواخر سبتمبر ، بعد أن حاول لمدة شهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية.

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