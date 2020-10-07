بوتين يدعو إلى وقف القتال في ناجورنو قرة باغ وروحاني ينتقد إرسال إرهابيين للحدود الإيرانية

الإقليم يعلن ارتفاع القتلى بين جنوده إلى 280 موسكو ـ عواصم ـ وكالات: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال في إقليم ناجورنو قرة باغ، واصفا القتال الأكثر دموية منذ 25 عاما بين قوات من الأرمن وأخرى آذرية بأنه مأساة. وأضاف بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي أنه على تواصل مستمر مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشأن الصراع.

من جانبه حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من خطر تحول الصراع بين أذربيجان وأرمينيا إلى حرب إقليمية. وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون “يجب أن ننتبه كي لا تتحول الحرب بين أرمينيا وأذربيجان إلى حرب إقليمية. السلام أساس عملنا ونأمل في إعادة الاستقرار إلى المنطقة بطريقة سلمية”. وأضاف أن إيران لن تسمح “للدول بإرسال الإرهابيين إلى حدودنا تحت ذرائع مختلفة”. من جانبها نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع في منطقة ناجورنو قرة باغ قولها إن 40 آخرين من جنودها قتلوا، مما يرفع عدد القتلى في صفوفهم إلى 280 منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر.

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