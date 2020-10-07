دولة عربية تسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بكورونا

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2776، لتصل إلى مستوى 140024 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19443 تعتبر ناشطة.وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المغرب وتشير إلى زيادة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 4 أكتوبر 2044 حالة، وفي 5 أكتوبر 1423، وفي 6 أكتوبر 2553.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 29 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2439، ليستقر معدل الفتك عند 1.7%.

وتشير هذه المعطيات إلى انخفاض مؤشر الوفيات اليومية جراء الجائحة في المغرب حيث بلغ هذا العدد يوم 4 أكتوبر 37 حالة، وفي 5 أكتوبر 39، وفي 6 أكتوبر 41.



وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2788 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 118142 معدل تعاف يناهز 84.4%.