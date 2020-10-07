سلطة الطيران المدني توقف أحد الطيارين عن العمل

قررت سلطة الطيران المدني العراقي، الاربعاء، ايقاف أحد الطيارين عن العمل.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "سلطة الطيران المدني العراقي توقف أحد الطيارين عن العمل حتى اشعار آخر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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