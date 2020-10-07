انتحار فتاة حرقاً في الناصرية بسبب رسوبها في الامتحانات

افاد مصدر امني، الاربعاء، بانتحار فتاة حرقاً في الناصرية بسبب رسوبها في الامتحانات النهائية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة تولد عام 2002 تسكن الناصرية اقدمت، مساء اليوم، على الانتحار حرقا". وأضاف المصدر أن "سبب انتحارها رسوبها في الامتحانات النهائية".

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