اصابة مدنيين اثنين بهجوم بـ'رمانة يدوية' على منزل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة مدنيين اثنين بهجوم بـ"رمانة يدوية" على منزل شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة قامت برمي رمانة يدوية على منزل ضمن منطقة الحرية نتيجة ثأر عشائري". وأضاف المصدر أن الهجوم "اسفر عن اصابة مدنيين اثنين واضرار بعجلة مدني وواجهة المنزل".

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