كورونا والفقر.. البنك الدولي يحذر من تأثير الفيروس على 150 مليون شخص

أعلن البنك الدولي أن فيروس كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بنهاية عام 2021، مما يقضي على أكثر من ثلاث سنوات من التقدم في الحد من الفقر.
وفي تقريره الرائد الذي يصدر كل سنتين عن الفقر والازدهار المشترك، أوضح البنك أنه من 88 مليونا إلى 115 مليون شخص إضافي سوف يقبعون في براثن الفقر المدقع، أي من يعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم، خلال عام 2020.
وهذا يعني أن 9.1-9.4% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجل عام 2017 وقد بلغ 9.2% ويمثل أول ارتفاع في نسبة الفقر المدقع منذ حوالي 20 عاما.
وهذا يعني أن 9.1-9.4% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجل عام 2017 وقد بلغ 9.2% ويمثل أول ارتفاع في نسبة الفقر المدقع منذ حوالي 20 عاما.
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