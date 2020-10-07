رئيس الوقف السني يؤكد ضرورة تفعيل دور الرقابة المالية

أكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاربعاء، ضرورة تفعيل دور الرقابة المالية.
وقال الوقف السني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش التقى رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير اليوم الأربعاء لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأكد كمبش وفقاً للبيان على "ضرورة تفعيل دور الرقابة المالية بما يخدم المواطن العراقي ودعم استقرار اقتصاد البلاد".
وأكد كمبش وفقاً للبيان على "ضرورة تفعيل دور الرقابة المالية بما يخدم المواطن العراقي ودعم استقرار اقتصاد البلاد".
من جانبه، اشاد رئيس ديوان الرقابة المالية بحسب البيان بـ"الدور الذي يقوم به الديوان متمثلا برئيس الديوان من اجل تقوية النسيج المجتمعي بين ابناء البلد الواحد من خلال الخطابات المعتدلة الداعية الى نبذ الطائفية ومكافحة افكار التطرف".
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