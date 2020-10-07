اعتقال نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق في مطار بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باعتقال نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق في مطار بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت بأمر قضائي سالار محمد امين نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق في مطار بغداد الدولي"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
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