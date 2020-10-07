كورونا وافتتاح برلمان المغرب.. الملك يخطب عن بعد

بخطاب ملكي عن بعد، وحضور محدود، من المنتظر أن يفتتح برلمان المغرب، الجمعة، دورته الخريفية لآخر سنة تشريعية قبل الانتخابات المُزمع تنظيمها العام المُقبل.



بروتوكول يعتبر سابقة من نوعها فرضتها الظروف الوبائية بالمملكة، حيث لن يحضر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، افتتاح أعمال البرلمان.



وسيكتفي الملك بإلقاء خطاب عن بُعد، يُبث داخل قاعة البرلمان، وعبر أثير الإذاعة والتلفزيون، فيما سيقتصر الحُضور داخل القبة التشريعية على تمثيلية مُصغرة للنواب والحكومة.



والجمعة المُقبلة، يفتتح البرلمان المغربي بغرفتيه، دورته الخريفية لآخر عام تشريعي قبل الانتخابات المُزمع تنظيمها العام المُقبل، وذلك وفقاً للمقتضيات التي ينص عليها الدستور.



إلا أن الافتتاح هذه المرة يأتي في ظرف استثنائي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بالمملكة، ما تطلب تغييرا شكلياً في ظروف عقده.



وفي العادة، يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ أعمالها الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين الأول.



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فيما تُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل/نيسان، بحسب الدستور المغربي الذي يُشدد على أن الافتتاح يكون في جلسة مُشتركة بين غُرفتي المجلس، يستمع فيها أعضاء البرلمان والحكومة إلى خطاب ملكي بالمناسبة.



خطاب عن بعد

لكن بياناً لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أكد أن الملك سيوجه خطاب الافتتاح من القصر الملكي بالعاصمة الرباط.



وسيتم نقل الخطاب مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أثير الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة.



ولفت البيان إلى أن الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار الوباء.



ووفق المصدر نفسه، أعطى الملك "توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".



حضور محدود

في السياق ذاته، قال بيان مُشترك لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، أن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على أعضاء مكتب المجلسين ورؤساء الفرق واللجان النيابية.



كما تقرر، ضمن اجتماع مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، حضور تمثيلية من الحكومة التي يرتقب أن تقتصر على رئيس الوزراء والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

