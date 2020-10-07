لا أعراض لكورونا.. الكشف عن آخر تطورات صحة ترامب

أكد الطبيب شون كونلي، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.



وتابع الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، أنه:" لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وقال طبيب البيت الأبيض، إنه لا أثر لأي أعراض لمرض كوفيد-19 على الرئيس دونالد ترامب فيما أظهر فحصه البدني ومؤشراته الحيوية أن حالته لا تزال مستقرة.



وفي بيان نشر بإذن ترامب، قال كونلي إن "الرئيس لم يعان من الحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم يحتج أي أكسجين إضافي منذ نقله للمستشفى".

ومن جهتها نشرت كايلي ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض على "تويتر" رسالة طبيب الرئيس الأمريكي عن تطورات حالته الصحية.

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وأمس الثلاثاء، أعلن شون كونلي أن ترامب يتحسن بشكل جيد للغاية، ولم تظهر عليه أعراض كوفيد-19 وذلك بعد يوم واحد من العودة إلى البيت الأبيض من مستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا.

وقال شون كونلي، وهو ضابط طبيب بالقوات البحرية، في بيان،إن ترامب قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم لم تظهر عليه أية أعراض، ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة.

وتابع قائلا:" بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية ".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال إنه يتطلع للمناظرة الرئاسية المقررة أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب، خلال تغريدة على "تويتر" أنه:": أنا على ما يرام وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول في ميامي ".

وتطمينات ترامب جاءت في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.