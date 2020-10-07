سلام السودان.. دعوات للمسلحين إلى العودة للخرطوم

دعت الوساطة بين الفرقاء السودانيين في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، الأربعاء، الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، إلى العودة فورا إلى الخرطوم، لتنفيذ الاتفاق.



وخلال احتفال أقيم بمناسبة توقيع الاتفاق قبل أيام، قال عضو الوساطة د. ضيو مقوك: "بعد التوقيع، لا يوجد مبرر لبقاء القيادات الثورية في جنوب السودان".



وأضاف: "يجب أن يعودوا للخرطوم فورا لتنفيذ الاتفاق خلال هذا الشهر بدلا عن نوفمبر (تشرين ثان) القادم".



من جانبه، كشف عضو الوساطة رمضان أحمد عبدالله، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن وفدا من جامعة الدول العربية سيوقع، كشهود، غدا الخميس، على اتفاق السلام.



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أما النائب الأول لمجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فتعهد بتنفيذ الحريات وفتح الحدود وتنشيط النقل النهري بين السودان وجارته الجنوبية خلال الأيام القادمة.



وحث حميدتي، بالاحتفال نفسه، فرقاء السودان على توحيد كلمتهم، خاصة في ظل التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد.



وكشف حميدتي عن انضمام الأمين ترك، ناظر قبيلة الهدندوة، من أبرز قبائل السودان، لمفاوضات جوبا لانهاء أزمة شرق البلاد.



والسبت الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، في جوبا، الاتفاق النهائي للسلام.

