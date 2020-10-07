ترامب بعد كورونا.. تنقلات غامضة بالبيت الأبيض

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/10/7 08:58 م بتوقيت أبوظبي
أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يحضر الثلاثاء إلى المكتب البيضاوي، مناقضا ما قاله أحد مستشاري ترامب في وقت سابق.
ويلقى سلوك ترامب غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج لإصابته بوباء كوفيد-19، متابعة حثيثة في وقت تتزايد الإصابات بين العاملين في البيت الأبيض بمن فيهم الصحفيون.
وكتب المتحدث باسم الرئيس بين ويليامسون على تويتر، قائلاً: "أراد الرئيس أن يكون في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء، لكنه لم يحضر إليه وعمل من مقر إقامته".
وكان مستشار الرئيس الاقتصادي لاري كادلو أكد في وقت سابق لشبكة "سي إن بي سي" أن ترامب "حضر إلى البيت الأبيض الثلاثاء، متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19".
وأوضح البيت الأبيض أن التحضيرات جارية للسماح للرئيس بالعودة إلى مكتبه خلال الأيام المقبلة.
وقبيل مغادرته مستشفى والتر ريد العسكري، أمس الأول الإثنين، أفاد أطباؤه أنه "لم يشف تماما بعد"، مؤكدين أنهم لن يطمئنوا إلى وضعه قبل مضي أسبوع.
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