أرمينيا تنفي عقد اجتماع مع أذربيجان في جنيف غدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان يخطط لعقد لقاء مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في جنيف يوم الخميس.



وقالت لوكالة "سبوتنيك" إن "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الاجتماع القادم لا تتوافق مع الواقع".

وكتبت نغداليان عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الموقف المبدئي ليريفان هو أنه "لا يمكنك التفاوض من جهة، والإجراءات العسكرية ضد أرمينيا وآرتساخ جارية من جهة أخرى".

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وأضافت أن وزير الخارجية الأرميني على اتصال دائم بالرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي الدول المشاركة في الرئاسة.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف سيزور جنيف يوم الخميس، وسيجتمع مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعلنت أرمينيا، في وقت سابق، استعدادها لإجراء مفاوضات حول قره باغ في إطار مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن جانبه، أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بأن بلاده ستستعيد وحدة أراضيها، وأن القتال سيتوقف في قره باغ فقط إذا استوفت يريفان شرط سحب قواتها من الإقليم