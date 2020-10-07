حرب أذربيجان وأرمينيا تصيب طهران بالرعب

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وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، في محادثات أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان على أهمية أمن إيران، وأن بلاده لن تسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودها.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول خلال اجتماع الحكومة الإيرانية «حاربنا لسنوات وجود قاسم سليماني في الميدان حتى لا يكون الإرهابيون في المنطقة وبالقرب من حدودنا. لقد قاتلنا في سوريا والعراق وساعدنا شعبيهما، ومن غير المقبول أن يقوم البعض بجلب الإرهابيين إلى القرب من حدودنا، وقد تم قول هذا صراحة لمسؤولي أذربيجان وأرمينيا. هذا غير مقبول بالنسبة لنا ولن نسمح بذلك».
وأضاف «يجب الانتباه على ألا تتصاعد هذه الحرب إلى حرب إقليمية. ويجب على من ينفخ في نار الحرب أن يعلم أن هذا لن يكون في مصلحة أحد».
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