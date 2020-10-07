صحة ترمب تشغل نائبي الرئيس

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وتأتي مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.ويبلغ ترمب من العمر 74 عاما، وخرج من المستشفى قبل يومين بعدما دخل إليه للعلاج من إصابته بكورونا، في حين أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، مما يزيد من احتمال أن يضطر بنس أو هاريس لتولي منصب الرئيس.
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