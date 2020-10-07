شكرا لقرائتكم خبر تحالف مركز الملك سلمان والهجرة الدولية يؤهل معيلات اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت المنظمة الدولية للهجرة بالتحالف مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية متنوعة لمعيلات الأسر في اليمن.

وتنوعت الدورات التدريبية في مجالات متعددة ومهارات حرفية مختلفة بهدف تمكين المتدربات من وسائل الإنتاج بعد التدريب لإطلاق مشاريعهن الخاصة والاعتماد على الذات.

وأوضحت «نادية» إحدى المعيلات المشاركات في البرنامج التدريبي أنها تمكنت من اجتياز دورة في تصفيف الشعر وافتتاح عمل خاص بها، فأصبحت قادرة على إعالة نفسها، وتسعى المنظمة من خلال دعم المركز إلى تمكين الأسر المتعففة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث تتمكن المتدربات من إعالة أسرهن وتجاوز الظروف المعيشية الصعبة.

على صعيد متصل، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.