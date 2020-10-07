آل الصباح تبارك تزكية مشعل الأحمد وليا للعهد

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وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وفق ما بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن أسرة آل صباح باركت تزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة بلاده.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باركت أسرة آل الصباح تزكية الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وفق ما بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن أسرة آل صباح باركت تزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة بلاده.

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