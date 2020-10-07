الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي أمس عملية عسكرية جديدة، لتحرير مركز محافظة الجوف من ميليشيات الحوثي، ﺑﻌﺪ يوم من إعلان الجيش اليمني السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي وعدد من المواقع المهمة بجبهة خب والشعف شمالي محافظة الجوف.

وأكد قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال العملية العسكرية من إحكام السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الاستراتيجي والجبال المطلة والعديد من المواقع الاستراتيجية المحيطة به، وأبرزها منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض، ومواقع أخرى مهمة. وأضاف العميد حنتف في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش استعادوا عددا من العربات والأطقم القتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها الميليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفاعلية في المعركة، وسدد ضربات دقيقة استهدفت تحصينات وتعزيزات ميليشيات الحوثي الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتضاف إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها بنيران الأبطال خلال المعارك التي دارت صباح اليوم.

ولفت إلى أن المعارك العسكرية لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات، وأن الانتصارات ستتوالى، وأبطال الجيش سيواصلون الزحف لتحرير مدينة الحزم ومحافظة الجوف بالكامل.

وتشهد جبهات محافظة مأرب الغربية والجنوبية هي الأخرى معارك شرسة، في المخدرة وصرواح ورحبة ومأهلية، وجبهة مراد وسط تقدم للجيش والمقاومة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

من جهته أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر المستشار السياسي للرئيس اليمني ورئيس الوزراء الأسبق في تغريدة على الفيس بوك أن هناك تحولا استراتيجيا في إدارة المعركة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وقال إن صمود مأرب، وزحف الجوف يحدد مستقبل الصراع مع الحوثي، وإن هجوم الجيش اليمني المتواصل وإسناد مقاتلات التحالف العربي للجيش ضد ميليشيات الحوثي في جبهتي مأرب والجوف غير مسار المعركة من الدفاع إلى الهجوم.

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ويحتل معسكر الخنجر بمحافظة الجوف، الذي سيطر عليه الجيش اليمني، وعلى الجبال والمواقع المحيطة به، أهمية استراتيجية وعسكرية، ويعد أحد أكبر وأهم المعسكرات.

في غضون ذلك أقدمت ميليشيات الحوثي على ارتكاب 105 خروقات وانتهاكات للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في أقل من 8 ساعات، انتقاما منها لخسائرها الفادحة التي تكبدتها على أيدي القوات المشتركة. وطالت مديرية حيس وبلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومركز مدينة التحيتا وعددا من القرى السكنية في مديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وشملت عمليات استهداف وقصف مكثفة على القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبالقذائف المدفعية الثقيلة.

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