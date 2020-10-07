العراق يقبض على قيادي داعشي في كركوك

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وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي أمس، بتمكن مفارزها في كمين محكم من القبض على ما يسمى بـ»مفتي تنظيم داعش الشرعي» الإرهابي، وذلك وفق أحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى اعترافه خلال التحقيق بانتمائه للتنظيم الإرهابي وتقديمه الدعم اللوجستي لعناصره.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوات الأمن العراقية على أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي أمس، بتمكن مفارزها في كمين محكم من القبض على ما يسمى بـ»مفتي تنظيم داعش الشرعي» الإرهابي، وذلك وفق أحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى اعترافه خلال التحقيق بانتمائه للتنظيم الإرهابي وتقديمه الدعم اللوجستي لعناصره.

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