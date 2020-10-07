شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. شقيق تميم يصعق عاملا هنديا بالكهرباء بسبب الإساءة لكلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكب تنظيم الحمدين والأسرة الحاكمة فى قطر، جرائم وحشية ضد العمالة الخارجية فى الدوحة، والتي كان آخرها، صعق شقيق تميم بن حمد لعامل هندى باستخدام طوق إلكترونى لتدريب الكلاب وأجبر زملائه على مشاهدة التعذيب، وهو ما يفضح النزعة السادية لأبناء حمد بن خليفة تجاه العمال الأجانب.

وكشف تقرير بالفيديو، أن العامل الهندى أساء معاملة الكلب الخاص لشقيق تميم بن حمد، فقام بصعق العامل الهندى، وهو ما كشفه موظف سابق لدى خالد بن حمد آل ثانى، والذى كشف وقائع الحادث بتفاصيله كاملا، كما كشف عن المزيد من الاتهامات الوحشية التي يقوم بها شقيق تميم بن حمد، وأبرزها إدارة عمليات اتجار بالبشر داخل نادي السيارات، وجلب العمالة متعددي الجنسيات للعمل والإقامة هناك رغما عنهم.

وأضاف التقرير، أن العمال فى قطر يتعرضون للتهديد والضرب، وهو استمرار للسياسة القطرية التي تقم على ارتكاب الوحشية ضد العاملين في الدوحة.