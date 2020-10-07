وزير الصحة الإيطالي متحدثًا عن كورونا: الوضع خطير وحساس

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)
ألزمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المواطنين بارتداء أقنعة الوجه الواقية في الهواء الطلق، في إطار إجراءات الاحتواء الجديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن تدخل القاعدة المعمول بها في جميع أنحاء البلاد بشأن أقنعة الوجه، حيز التنفيذ في وقت لاحق يوم الأربعاء، وتأتي في أعقاب ارتفاع حاد في أعداد حالات الإصابة.
وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفز إلى 3678 حالة اليوم الأربعاء، بزيادة بنحو 1000 عن أمس، وهو أعلى عدد من حالات الإصابة منذ نحو ستة أشهر.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا قوله إن أحدث قرارات الحكومة تظهر أن "الوضع خطير وحساس".
وقال متحدث باسم الحكومة إن الإجراءات الجديدة تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء الذي مدد حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس حتى 31 يناير.
وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ، وهي استجابة عامة للكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية في إيطاليا، تسمح للسلطات العامة بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين، في 15 أكتوبر.
وقالت نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا، لقناة راي العامة: "يجب ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات" باستثناء "المواقف المعزولة" مثل البقاء بمفردك في حديقة.
ووفقا لأحدث البيانات، بلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا 333940، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36061 حالة، بزيادة 31 عن أمس الثلاثاء.
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