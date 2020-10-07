75 مترا بـ 164 ألف جنيه.. الحكومة توافق على طرح 3869 شقة إسكان لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ 5% مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (26) مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.