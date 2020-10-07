أرمينيا تنفي أنباء لقاء وزير خارجيتها مع نظيره الأذربيجاني في جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - أرمينيا - (أ ش أ)

نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمنية، آنا ناجداليان، اليوم الأربعاء، أنباء وسائل الإعلام حول لقاء وزير الخارجية الأرمني، زهراب مناتساكانيان، مع نظيره الأذربيجاني، جيخون بيراموف، غدًا الخميس، في جنيف.

وقالت المتحدثة، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام حول اللقاء المخطط لا تتوافق مع الواقع".

وأضافت أن وزير الخارجية على تواصل دائم مع الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي دول رؤساء المشاركين.

هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن المحادثات حول الوضع في قره باغ ستجري غدًا في جنيف، وفي 12 أكتوبر في موسكو.