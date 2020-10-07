ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات، و8 لبضائع عامة، فيما غادرت 6 لبضائع عامة، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر تضمنت 1200 طن مولاس، و2800 طن رمل، و2800 طن بودرة جبس.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 11884 طن قمح، و3000 طن أرز معبأ، و2346 طن أبلاكاش، و1759 طن كالسيوم فوريد، و2112 طن خشب زان، و9000 طن ذرة. ‎

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 77696 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 40556 طنًا.