محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي و علاء عمران:
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.
وأكد المصدر، أن الواقعة تتلخص في بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حالياً فحص البلاغ المشار إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي تعدد اختفاء فتيات المدارس في الإسكندرية.. والتحريات: طالبة مُتغيبة وجار فحص البلاغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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