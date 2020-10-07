السيطرة على نيران بؤرة مخلفات زراعية بطوخ في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قال أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، والوحدة المحلية بميت كنانة، بالاشتراك مع جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية، تمكنوا، اليوم الأربعاء، من إطفاء النيران بـ"بؤرة" مخلفات زراعية، بطريق ميت كنانة - مرصفا.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة للقضاء نهائيًا على السحابة السوداء، والمتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية وأجهزة وزارة البيئة.
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