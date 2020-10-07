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وزير الأوقاف يجدد تكليف الدكتور محمد حامد بتسيير أعمال وكيل مديرية أوقاف الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر.

وذكر بيان أصدرته وزارة الأوقاف أن الوزير كلف محمد إبراهيم عرابي بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وتكليف محمد محمود فرج بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الفنية.

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