إثر إصابته بكورونا، خبراء يؤكّدون حصول ترامب على مجموعة خاصّة من الأدوية

كشف خبراء صحة أمريكيون أن بعض العلاجات التي تحصل عليها الرئيس دونالد ترامب ضد فيروس كورونا المستجد غير متاحة لمعظم المرضى الأمريكيين.

وحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار الخبراء إلى أن ترامب قد يكون "المريض الوحيد على هذا الكوكب الذي يحصل على هذه الأدوية".

وتلقى ترامب قبل دخوله المستشفى علاجا تجريبيا مكونا من مزيج من الأجسام المضادة، قد يقلل من مستويات الفيروس وأظهر نتائج واعدة في تجربة شملت 275 مريضا، لكن العلاج لم يحصل بعد على الإذن لإستخدامه في حالات الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء.

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة، سيما ياسمين "هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سيتلقى كل ما هو متاح من أدوية وعلاجات سواء كان مصرحا بها بموجب استخدام الطوارئ أم لا، وهذا ما حدث مع العلاج بالأجسام المضادة".

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وحصل ترامب أيضا على عقاري "ريمديسفير" و"ديكساميثازون"، ولم يحصل الأول على موافقة هيئة الغذاء والدواء لعلاج كورونا.

وأظهرت التجارب السريرية أن دورة العلاج لمدة خمسة أيام من "ريمديسفير" يمكنها أن تسرع وقت الشفاء لدى بعض المرضى.

يذكر أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، عقب أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض "كوفيد - 19" الذي لم يشف منه بعد.