الخارجية الفرنسية: تركيا تتدخل عسكريآ في كاراباخ

أعلنت فرنسا، الأربعاء، أن تركيا تتدخل "عسكريا" في نزاع ناغورني كاراباخ إلى جانب أذربيجان، مجددة مخاوفها من "تدويل" الصراع وفقآ لسكاي نيوز .

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في

الجمعية الوطنية: "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لـتركيا، مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأردف لودريان أن فرنسا تضغط لإجراء محادثات بشأن ناغورني كاراباخ خلال الأيام المقبلة.

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وأشار إلى أن محادثات ستعقد في جنيف، الخميس، وموسكو، الاثنين، في محاولة لإقناع الأطراف المتحاربة في الإقليم، بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار.

كما نوه إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ستجري هذه المحادثات لـ"بدء حوار من دون شروط مسبقة".