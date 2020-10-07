لبنان يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بالإصابات بكورونا

صرحت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل البلاد رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا وقد بلغ 1453 خلال الـ 24 ساعة الماضية كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة وفقا لروسيا اليوم. حالات وفاة جديدة وفقا لروسيا اليوم. وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات​ إلى 433، مبينة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 في العناية المركّزة.

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