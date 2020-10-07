تركيا مسخ يمتص دم الشعب القطرى بمساعدة تميم

على مدار السنوات الماضية، تمكنت تركيا من التحكم في الرأى العام القطرى، بمساندة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، الذى سخّر أموال الشعب القطرى في خدمة النظام التركي لتمويل الإرهاب لتحقيق مصالحة الشخصية فى الدول العربية والسيطرة على مواردها.

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ووصف نشطاء، تركيا وقطر وقناة الجزيرة بـ"الخونه"، موضحين أن إيران

دمرت العراق ودمرت بعض الدول العربية، وكانت تركيا وقطر تقول أين العرب، وعندما اتخذ العرب موقف ضد إيران وطردت من الدول العربية، قامت قطر وتركيا بدعم إيران ومساندتها.

وأكد مغردون، أن تركيا وإيران اصبحان متحكمين في القرار القطري، مشيرين إلى أن تركيا تتحكم فى الرأى العام في

قطرالإعلام، وتعامل قطر كأنها بنك مركزي لنهب الأموال فأصبح جدول زياراتلقطر معروف وواضح.

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ولفت البعض الآخر، أن قطر دولة هامشية وأفضل شيء تجاهلها، مؤكدين أن إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وكذلك تركيا التي سارعت بسحب سفيرها من الإمارات بعد اتفاق السلام، متسائلين: لماذا لم تطرد سفير إسرائيل في أنقرة، أو سحب سفيرها من تل أبيب ؟

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