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الولايات المتحدة تدين الأنفجار الإرهابي الذي وقع بمدينة باب بسوريا

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اعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء تعبيرها عن قلقها إثر ارتفاع وتيرة الهجمات في سوريا في الآونة الأخيرة وفقآ لرويترز . 

 

وهذابعد يوم من انفجار وقع بمدينة الباب بشمال غرب

البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا.

 

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "تدين الولايات

المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من تقاطع طرق مزدحم في الباب أمس"، مضيفة أن تقارير أخرى ذكرت أن أكثر من 20 قتلوا.

 

واكملت قولها "نشعر بقلق شديد من تزايد مثل هذه الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة".

 

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