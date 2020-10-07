أكثر من 100 مليون شخص في العالم سيعانون من فقر مدقع في 2020

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آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2020 8:09 مساءً
فقر مدقع
لم تبقِ جائحة كورونا المتفشية في بلاد العالم أملا لدى شعوب العالم التي تعاني من الفقر والحروب، حيث قضى الفيروس على اقتصادات الدول، والمؤسسات الكبيرة وبطبيعة الحال الصغيرة التي لم تستطع مواجهة الأزمة بمفردها في ظل انهيار الاقتصاد الدولي بعد الإغلاق العام الذي دام لأشهر في العالم وإقفال المطارات وارتفاع سعر السلع الغذائية في ظل توقف الأعمال وتأثر التجارات الصغيرة بشدة، مما جعل استمراريتها على فوهة بركان،في ظل تفشي الموجة الثانية من كورونا، حيث أعلنت بعض المؤسسات الإغلاق الدائم، لعدم قدرتها مجابهة الأزمة التي لم يعرف حتى اللحظة موعد انتهائها.
وأدت هذه الأوضاع إلى ارتفاع نسبة الفقر حول العالم ليسجل هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ أكثر من 20 عاما، وفي هذا السياق أعلن البنك الدولي الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020 مشددا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.
وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما. وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون ب1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.
وأضاف البنك “التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية”.
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