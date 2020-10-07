لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في ميناء طنجة المتوسط، بعد انقلاب شاحنته المحملة بكمية من الأحجار في منحدر خطير.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى انزلاقها في إحدى المنحدرات، وانقلابها، وكذا وفاة سائقها على الفور، متؤثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس، والأطراف.
وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، ونقلت جثة السائق إلى مستودع الأموات في مستشفى “دوق دي طوفار”، بينما باشرت رافعة في حمل الشاحنة المنقلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سائق بعد انقلاب شاحنته في منحدر خطير بالقرب من ميناء طنجة المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.