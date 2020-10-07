مصرع سائق بعد انقلاب شاحنته في منحدر خطير بالقرب من ميناء طنجة المتوسط

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في ميناء طنجة المتوسط، بعد انقلاب شاحنته المحملة بكمية من الأحجار في منحدر خطير.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى انزلاقها في إحدى المنحدرات، وانقلابها، وكذا وفاة سائقها على الفور، متؤثرا بإصابات بليغة على مستوى الرأس، والأطراف.

وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، ونقلت جثة السائق إلى مستودع الأموات في مستشفى “دوق دي طوفار”، بينما باشرت رافعة في حمل الشاحنة المنقلبة.