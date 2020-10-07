بينهما ممرضان.. طنجة تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت طنجة، اليوم الأربعاء، 16 إصابة جديدة، بينها موظف في التكوين المهني، وطالب جامعي، ومستخدم في شركة “رونو”، وممرضان، أحدهما في مستشفى محمد الخامس، والآخر في مستشفى محمد السادس.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم24”، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 22 و60 سنة، ويتوزعون على مناطق في طنجة المدينة، وبوخالف، والمغوغة، والسواني، واجزناية.

وكانت عمالة طنجة – أصيلة قد شهدت، خلال الشهر الماضي، تناقصا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذا الحالات الحرجة.

كما ساهم تعزيز العرض الصحي في مستشفيات المدينة، في تراجع عدد الحالات الحرجة بشكل ملحوظ، وبالتالي انخفاض في عدد الوفيات.