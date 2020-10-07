خريبكة.. توقيف عشريني يشتبه في تورطه في سرقة وكالة لتحويل الأموال في وادي زم

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية في مدينة وادي زم، بتنسيق مع نظيرتها في خريبكة، ليلة أمس الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال في مدينة وادي زم.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخصين آخرين، صباح أول أمس الاثنين، على اقتراف سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض في مدينة واد زم، وذلك قبل أن يلوذوا بالفرار بالاستعانة بناقلة ذات محرك.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في القضية المذكورة عن تشخيص هوية المشتبه فيهم، وتوقيف أحدهم، صباح أمس الثلاثاء، في مدينة خريبكة، علاوة على حجز السلاح الأبيض، والملابس، التي كان يرتديها وقت ارتكابه تلك الأفعال الاجرامية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لاتزالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب الأفعال الاجرامية المذكورة.