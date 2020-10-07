- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الشباب العرب.. الإمارات الأفضل للمعيشة في العالم (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
أحدث الاستطلاعات أكدت أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي.
وتحدث عدد من الشباب العربي عن طبيعة المعيشة في الإمارات حيث قالوا إن الإمارات تطبق العدل والمساواة والقانون على المواطن قبل المقيم ، كما أنها بيئة محفزة على النجاح وتطوير القدرات لدينا كما توفر الفرص المناسبة للعمل و توفر احترام وخصوصية لكافة الأديان فتحتضن الجميع وتوفر لهم المساجد والكنائس والمعابد.
كما تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بطريقة لم تؤدي لخسائر للمقيمين وتمتلك منظومة تعليمية وعلاجية ليس لها مثيل تساهم في العيش فيها بأمان.
و تحدث الشباب العربي أيضا عن طبيعة المواطن الإماراتي في التعامل معهم و أكدوا أن شخصية المواطن الإماراتي تتسم باستيعاب الآخر والترحاب والتواضع والكرم النادرين.. كل العوامل السابقة ساهمت في رغبة الشباب العربي بالمعيشة في الإمارات
كانت هذه تفاصيل خبر حكايات الشباب العرب.. الإمارات الأفضل للمعيشة في العالم (فيديوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.