حكايات الشباب العرب.. الإمارات الأفضل للمعيشة في العالم (فيديوجراف)

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

أحدث الاستطلاعات أكدت أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي.



وتحدث عدد من الشباب العربي عن طبيعة المعيشة في الإمارات حيث قالوا إن الإمارات تطبق العدل والمساواة والقانون على المواطن قبل المقيم ، كما أنها بيئة محفزة على النجاح وتطوير القدرات لدينا كما توفر الفرص المناسبة للعمل و توفر احترام وخصوصية لكافة الأديان فتحتضن الجميع وتوفر لهم المساجد والكنائس والمعابد.

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كما تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بطريقة لم تؤدي لخسائر للمقيمين وتمتلك منظومة تعليمية وعلاجية ليس لها مثيل تساهم في العيش فيها بأمان.

و تحدث الشباب العربي أيضا عن طبيعة المواطن الإماراتي في التعامل معهم و أكدوا أن شخصية المواطن الإماراتي تتسم باستيعاب الآخر والترحاب والتواضع والكرم النادرين.. كل العوامل السابقة ساهمت في رغبة الشباب العربي بالمعيشة في الإمارات