- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بايدن معتوه وضعيف الذكاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، اليوم، خصمه الديمقراطي بأنه "معتوه".
وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر": "إنه معتوه منذ سنوات، والجميع يعرف ذلك"، مضيفاً أن وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة إلى التعامل معه وتحاول حمايته.
وتساءل: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جداً لم تعد تُذكر؟ أخبار مضللة"
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: بايدن معتوه وضعيف الذكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.