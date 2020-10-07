ترامب: بايدن معتوه وضعيف الذكاء

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، اليوم، خصمه الديمقراطي بأنه "معتوه".



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وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر": "إنه معتوه منذ سنوات، والجميع يعرف ذلك"، مضيفاً أن وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة إلى التعامل معه وتحاول حمايته.

وتساءل: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جداً لم تعد تُذكر؟ أخبار مضللة"