شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 10 قرى بعد انفجارات في مستودع للذخيرة بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

أجلت روسيا اليوم سكان عشر قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع للذخيرة.

وأفاد الجيش الروسي أن حريقا نشب في حقل قريب من مستودعات ذخيرة تابعة للجيش وامتدت النيران بسبب الرياح إلى المستودعات مما أسفر عن وقوع انفجارات, مؤكدًا إجلاء أفراد القوات والمدنيين من المكان ولم يُصب أحد في الموقع.

وأوضح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية أن القوات تُخلي أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات, فيما قال بيان صادر عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية: "هناك 3 مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لطيران الجيش للمنطقة العسكرية الغربية مجهزة بنظام الإطفاء "في إس أو-5" على استعداد للتوجه إلى منطقة الحريق، وتم اتخاذ قرار بإشراك قطار إطفاء خاص تابع لوزارة الطوارئ في إطفاء الحريق".