شكرا لقرائتكم خبر عن أمركيا: إحالة اثنان من «خنافس» داعش إلى المحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة العدل الامريكية إن رجلين يعتقد أنهما من داعش ويعرفان باسم "بيتلز" سيصلان إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لمواجهة تهم بسبب مزاعم عن تورطهما في ذبح رهائن غربيين.

وظل الرجلان ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ محتجزين لدى الجيش الأمريكي في الخارج منذ القبض عليهما في 2019. وكانا مواطنين بريطانيين لكن الحكومة البريطانية أسقطت جنسيتهما.