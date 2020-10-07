شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعود إلى المكتب البيضاوي «سرا» والان نبدء بالتفاصيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، للصحفيين اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى العودة والعمل مجددا من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأضاف ميدوز: "أراد (ترامب) الذهاب إلى المكتب البيضاوي أمس. إذا قرر الذهاب إلى المكتب، لدينا بروتوكولات للسلامة هناك".

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وأوضح ميدوز أن حالة الرئيس تواصل التحسن، بعد نقله للمستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مضاعفات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد .

وتابع بالقول: "الرئيس يواصل العمل. إنه بصحة جيدة للغاية، ونحن سعداء بالتقدم الذي يحققه".

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي لترامب، لشبكة " سي إن بي سي" إن ترامب ذهب بالفعل إلى المكتب البيضاوي. ورفض كودلو الإفصاح عن أي تفاصيل تفاصيل بروتوكولات السلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات. ولم يتضح ما إذا كان قد أخطأ بحديثه هذا، في ظل تصريحات ميدوز. وأطلق ترامب سيلا من التغريدات خلال ساعات الصباح، بواقع تغريد أو إعادة تغريد نحو 25 رسالة.