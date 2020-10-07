سويسرا تسجل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد



أظهرت بيانات من وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع 1077 خلال يوم واحد، في أول زيادة يومية تتجاوز الألف منذ أوائل أبريل نيسان.

وأعلنت الوكالة تسجيل 57709 حالات إصابة مؤكدة في المجمل، ارتفاعاً من 56632 أمس الثلاثاء. ووصلت حصيلة الوفيات إلى 1789 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

كانت سويسرا قد أعلنت رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أواخر فبراير شباط.

ووصل العدد اليومي للحالات إلى ذروة بلغت 1456 حالة في 23 مارس آذار لكنه تراجع بشدة حيث وصل إلى ثلاث حالات فقط في الأول من يونيو حزيران.



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