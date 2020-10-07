ضبط ثلاثة كهوف وتدمير نفق خلال عملية عسكرية شمال وادي حوران

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن ضبط ثلاثة كهوف وتدمير نفق خلال عملية عسكرية في مناطق شمال وادي حوران في الانبار.
وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ابطال فرقة المشاة الاولى قيادة عمليات الانبار وخلال عملية عسكرية في مناطق شمال وادي حوران شمال الخط السريع تمكنوا من العثور على ثلاثة كهوف احداها محفور يدوياً يتألف من خنادق شقية وغرف يحتوي على عجلة نيسان بيكب بيضاء اللون تم تدميرها".
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