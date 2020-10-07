تسجيل 1453 إصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 433.

وبينت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 في العناية المركّزة.