القائمة الرسمية لكتيبة القيثارة الخضراء بموسم 2020/ 2021

رياضة 2020-10-07 | 18:10 663 مشاهدة كشفَ فريقُ نادي الشرطة بكرة القدم عن قائمته النهائية التي ستشارك في الدوري الممتاز المزمع انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وتألفتْ القائمة من اللاعبين: احمد باسل ومحمد حميد وعلاء خليل، سعد ناطق وكرار عامر وعلاء مهاوي وحسام كاظم وخضر علي وحسن عاشور وعلي فائز وهرناندز دانيال ومراد محمد وايفورادو اوساغونا ومحمد شوكان ومروان حسين واحمد جلال ومازن فياض وجاسم محمد وامجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وسعد عبد الامير وحسام جاد الله وصادق زامل وعلي مهدي وعلي جاسم وعمار غالب.



فيما تألفَ الملاك الاداري والتدريبي من علي الشحماني مشرفا، وهاشم رضا مديرا إداريا، وعبد الغني شهد مدربا، وحيدر نجم وحسين عبد الواحد مساعدين، وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى، وغونزالو رودريغز مدربا للياقة البدنية، وحسين الخرساني منسقا إعلاميا، ومنتظر الجابري مصورا، وبلال حسين علوان مديرا للتجهيزات، وعبد الرحمن جابر وعامر ثابت معالجين، وسيروان رؤوف وغزوان فيصل وابراهيم كريم إداريين. فيما تألفَ الملاك الاداري والتدريبي من علي الشحماني مشرفا، وهاشم رضا مديرا إداريا، وعبد الغني شهد مدربا، وحيدر نجم وحسين عبد الواحد مساعدين، وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى، وغونزالو رودريغز مدربا للياقة البدنية، وحسين الخرساني منسقا إعلاميا، ومنتظر الجابري مصورا، وبلال حسين علوان مديرا للتجهيزات، وعبد الرحمن جابر وعامر ثابت معالجين، وسيروان رؤوف وغزوان فيصل وابراهيم كريم إداريين. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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