الصحة العالمية تتحدث عن 'الاغلاق' وزيادة الإصابات بكورونا

وفي تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، قالت فوينوفيتش ردا على سؤال عما إذا كانت ترى ضروريا فرض إجراءات تقييدية صارمة في روسيا على خلفية تنامي حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الناجمة عن فيروس كورونا)، قالت: "في الوقت الحالي ننظر إلى القيود الصارمة التي طبقتها بعض الدول على أنها خيار أخير جاء اللجوء إليه في ظروف لم تكن لدينا أي معارف تقريبا عن الفيروس".وتابعت ممثلة المنظمة "أن بإمكان الدول أن تحارب الجائحة دون أن تغلق اقتصاداتها ومؤسساتها التعليمية، وذلك بالاعتماد على ما تملك حاليا من المعارف عن كورونا والتقنيات التي تم تطويرها منذ بداية الوباء".

وأضافت: "ذلك لا يعني استبعاد فرض تقييدات محلية محدودة زمنيا وتخص قطاعات معينة فقط، لكن الإغلاق على المستوى القومي، على غرار ما شهدناه قبل عدة أشهر، يجب أن يكون مدعوما بمبررات دامغة، ويمكن اللجوء إليه كخيار أخير فقط، إذا واجهنا وضعا مجهولا تماما".