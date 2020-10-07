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اسايش اربيل تصدر بياناً بعد قيام احد افرادها بالتجاوز على مواطن في سيطرة

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اصدرت مديرية اسايش اربيل، الاربعاء، بياناً بعد قيام احد افرادها بـ"اسقاط" مواطن في سيطرة طريق اربيل كركوك، مؤكدة فتح تحقيق بالحادث.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٠ قام احد كوادر الاسايش في سيطرة شيرواه طريق اربيل كركوك وبخلاف التعليمات التصرف بشكل خاطئ بعد دفعه لاحد المواطنين واسقاطه".

 

وأضافت أنه "تم فتح تحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسينال العقاب جراء ذلك".

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