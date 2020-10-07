وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٠ قام احد كوادر الاسايش في سيطرة شيرواه طريق اربيل كركوك وبخلاف التعليمات التصرف بشكل خاطئ بعد دفعه لاحد المواطنين واسقاطه".
وأضافت أنه "تم فتح تحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسينال العقاب جراء ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر اسايش اربيل تصدر بياناً بعد قيام احد افرادها بالتجاوز على مواطن في سيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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