قفزة حادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ايطاليا

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ3000 إصابة يوميا في البلاد، منذ أواخر أبريل الماضي.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، حيث تعتبر هذه المرة هي الأولى عندما يتجاوز هذا العدد مستوى 3000 حالة منذ 24 أبريل حينما بلغ 3022.
ومع ذلك رصدت وزارة الصحة 31 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 28 في إحصائية الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 36061 متوفيا.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس من نظيراتها في دول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.
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